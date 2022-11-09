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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Цена устриц во Франции вырастет на 15% под Рождество

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цена устриц, считающихся традиционным блюдом рождественского стола во Франции, увеличится к концу года на фоне роста затрат на производство и упаковку.

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Цены, "вероятно, вырастут примерно на 15%" к праздникам в конце текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорит председатель группы производителей устриц Лоран Широн, слова которого приводит телеканал BFMTV.

На производство устриц уходит не менее трех лет, в течение которых производители используют металлические конструкции для выращивания моллюсков, однако в последнее время стоимость этих материалов резко возросла. Кроме того, подорожала и упаковка.

Производители устриц ведут переговоры с крупными ритейлерами по поводу повышения цен. По словам Широна, девять из десяти ритейлеров согласились выполнить просьбу производителей.

Франция
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