Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась за сутки в четыре раза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки обнаружено 16 новых лесных пожаров, ликвидировано 20 возгораний, продолжается тушение 19 на общей площади почти 8,5 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В процессе локализации - 11 лесных пожаров общей площадью 6006,7 га", - говорится в сообщении.

Из этих очагов семь - новые и четыре - ранее обнаруженные, отметили в обладминистрации.

"В локализованное состоянии на утро 17 мая перешло восемь ранее зарегистрированных возгораний на общей площади 2486 га", - уточнили там.

В правительстве региона добавили, что из 20 ликвидированных за прошедшие сутки пожаров 11 были ранее зарегистрированы и потушены на общей площади 1656 га, еще девять возгораний - новые, их суммарная площадь составляет 112,9 га.

Возгорания в лесах 16 мая тушили 149 пожарных-десантников, 490 сотрудников лесопожарных формирований, 178 мобилизованных граждан с привлечением 298 единиц наземной техники. В ликвидации крупного лесного пожара в Усть-Удинском районе участвовал вертолет Ми-8 МЧС России.

За лесопожарной обстановкой следили семь Ан-2 и четыре легкомоторных самолета. Два вертолета Ми-8 было задействовано в доставке пожарных-десантников.

Ранее сообщалось, что 15 мая в регионе тушили 23 лесных пожара на общей площади 2 тыс. 24,5 га. Таким образом за сутки число пожаров сократилось в 1,2 раза, а площадь горения увеличилась в 4,2 раза.

С 7 мая в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации до особого указания. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена: гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор; ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.