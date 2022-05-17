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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Подросток погиб при обрушении заброшенного здания в Челябинской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Подросток погиб под завалами рухнувшего заброшенного здания в поселке Первомайский Агаповского района. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательный службы Челябинской области во вторник.

По сведениям спасателей, одноэтажное бетонное строение обрушилось, когда возле него находилась группа детей.

"В момент обрушения ветхих конструкций ребята разбежались, а 13-летний подросток, находившийся сверху на бетонных плитах перекрытия, оказался под завалом", - говорится в сообщении.

Мальчик получил смертельные травмы.

Сотрудники пожарной охраны и спасатели разобрали завалы на площади около 30 кв. м, других пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что обрушилось здание бывшего овощехранилища.

"Произошло обрушение кровли, вследствие чего завалило обломками ребенка, который скончался в ходе транспортировки в больницу в машине скорой помощи", - отмечает ведомство.

Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будет выясняться, каким образом собственник здания обеспечивал его безопасность. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, которую начали следственные органы регионального СУ СКР.

Челябинская область
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