Патрушев обвинил Запад в стремлении установить в РФ подконтрольный режим

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Запад с помощью санкций стремится подорвать российскую экономику и установить в стране подконтрольный ему режим.

"Цель нынешних действий коллективного Запада очевидна: создать для России санкционные запреты для общения с остальным миром, в том числе, в области науки, современных высоких технологий, подорвать российскую экономику, затормозить развитие нашей страны, сформировать условия для духовно-нравственной и культурной деградации населения", - заявил Патрушев во вторник на заседании научного совета при СБ РФ.

"В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств", - сказал секретарь СБ РФ.

Претензии к США

"Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ", - сказал Патрушев.

Он назвал нынешнюю обстановку в мире "беспрецедентным геополитическим кризисом". "Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире", - сказал Патрушев.

В частности, отметил он, тяжелый удар по международной безопасности нанесли решения США об одностороннем выходе из договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу, а также неконструктивная позиция по теме стратегических наступательных вооружений.