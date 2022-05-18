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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Крупный пожар на площади около 1750 кв. м потушили на складе в Новосибирске

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада в Дзержинском районе Новосибирска на площади около 1750 кв. м и не позволила огню распространиться на соседние здания, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В настоящий момент огнеборцы, привлеченные по второму рангу сложности, проводят работы по проливке и разбору сгоревших конструкций для предотвращения возможного повторного возгорания", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 02:17 по местному времени в среду.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через две минуты после сообщения) крыша здания на большой площади горела открытым огнем. К месту вызова были стянуты дополнительные силы, привлечен пожарный поезд, развернут оперативный штаб пожаротушения.

В 04:52 пожар удалось локализовать, спустя двадцать минут ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, в здании располагались автомастерские и складские помещения для хранения хозяйственных товаров. На тушение пожара задействованы 54 человека личного состава МЧС России, 16 единиц пожарной и специальной техники.

Данные о пострадавших не поступали.

Новосибирск МЧС
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