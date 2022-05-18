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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Воспитателя частного детсада в Красноярске заподозрили в истязании детей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту истязания воспитанников частного детского сада, сообщило в среду следственное управление СКР по краю и республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней воспитателя по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в апреле воспитатель детского сада "Город детства", который расположен на улице Микуцкого, допускала с детьми жестокое обращение, применяя к ним физическую силу, выражалась в присутствии детей нецензурной бранью.

Красноярск СКР
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