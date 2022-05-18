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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В столкновении двух грузовиков на трассе "Пермь - Екатеринбург" погибли четверо

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На трассе "Пермь - Екатеринбург" на месте, где рабочие меняли ограждение, столкнулись два грузовика, погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в управлении регионального ГИБДД.

По предварительной информации, водитель грузовика Scania c полуприцепом въехал в стоявший на дороге "КАМАЗ", который ограждал бригаду рабочих, менявших дорожное ограждение.

На месте погибли водитель Scania и трое рабочих.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

ГИБДД Пермь Екатеринбург
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