В столкновении двух грузовиков на трассе "Пермь - Екатеринбург" погибли четверо

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На трассе "Пермь - Екатеринбург" на месте, где рабочие меняли ограждение, столкнулись два грузовика, погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в управлении регионального ГИБДД.

По предварительной информации, водитель грузовика Scania c полуприцепом въехал в стоявший на дороге "КАМАЗ", который ограждал бригаду рабочих, менявших дорожное ограждение.

На месте погибли водитель Scania и трое рабочих.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.