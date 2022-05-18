РФ вышлет 34 сотрудников дипломатических учреждений Франции

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает 34 сотрудников французской дипмиссии, сообщили в среду в МИД РФ.

"В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В нем отмечается, что в среду в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому "был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей" об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата. "Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - заявили на Смоленской площади.

Позднее в МИД РФ сообщили о вызове на Смоленскую площадь посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Ему был заявлен протест в связи с объявлением Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. "Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях. В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 7 дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - говорится в сообщении.