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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году
Совместный полет БЛА "Охотник" с истребителем Су-57
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что серийное производство и поставки военным нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник" начнутся в следующем году.

"В 2023 году мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что отличительной чертой "Охотника" является плоское сопло двигателя, которое сделало беспилотник менее заметным для радиолокаторов.

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Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

Изначально планировалось, что серийные поставки "Охотника" начнутся в 2025 году, однако в августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что по заданию Минобороны РФ разработка нового дрона будет ускорена, чтобы начать его поставки в войска в 2024 году.

В декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов сообщил "Интерфаксу", что с 2024 года начнутся уже массовые поставки "Охотников" в войска. По его словам, серийные закупки этих беспилотников войдут в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2024-2033 годы.

Согласно открытым данным, взлетная масса "Охотника" составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Его габариты (длина - 19 м, размах крыльев - 14 м) сопоставимы с параметрами Су-57. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

По данным Минобороны РФ, "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Беспилотник выполнен по схеме летающее крыло "с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения".

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