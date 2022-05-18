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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 732 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 122 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 610.

В Москве зарегистрировали 380 новых случаев заражения, в Петербурге - 361, в Подмосковье - 187.

Госпитализированы 2 395 пациентов. Увеличение числа попавших в больницы произошло в 29 субъектах РФ, снижение отмечено в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 106 человек, накануне штаб сообщал о 110 умерших.

Выздоровели за сутки 6 134 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 273 тыс. 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 975 умерших и 17 млн 664 676 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 18 мая 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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