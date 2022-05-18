Экс-замглавы "Аэрофлота" Панов объявлен в международный розыск

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего замдиректора компании "Аэрофлот" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Там добавили, что Панов объявлен в международный розыск.

Согласно картотеке суда, Панов проходит обвиняемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Комментариями следствия и защиты Панова по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

По данным СМИ, расследование, фигурантом которого стал бывший топ-менеджер "Аэрофлота", связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика. "Обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора "Аэрофлота" разных лет", - сказал сам Панов РБК.

На пост замгендиректора "Аэрофлота" Панов был назначен в 2018 году. В марте 2022 года стало известно, что он уволился из компании и покинул Россию.