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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Минюст внес в реестр иноагентов ООО "Лиза Норм", соучредителем которого стала Осетинская

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Лиза норм".

Как сообщается на сайте министерства в среду, соучредителями общества являются основатель издания The Bell Елизавета Осетинская, главред издания Ирина Малкова и журналистка телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова - все они 1 апреля были признаны иноагентами.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорится в сообщении Минюста РФ.

Иноагенты обязаны в течение одного месяца с момента внесения в реестр регистрировать российское юридическое лицо и уведомлять Минюст о его создании в соответствии с законом "О средствах массовой информации" (статья 25.1).

Елизавета Осетинская Ирина Малкова Мария Борзунова
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