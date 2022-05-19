Минпромторг выступил против новых ограничений на экспорт металлопродукции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ считает избыточным введение дополнительных ограничений на экспорт отечественной металлопродукции, называет нецелесообразной организацию биржевой торговли черными металлами (во вторник Федеральная антимонопольная служба сообщила, что готова проработать вопрос по ее организации).

При этом Минпромторг отмечает, что в случае необоснованного роста цен на металл на внутреннем рынке министерство готово рассмотреть возможность введения механизма экспортных пошлин, аналогично действующему в нефтегазовой отрасли.

Соответствующие комментарии изложены в письме в адрес Минфина за подписью первого замглавы министерства промышленности и торговли Василия Осьмакова, в котором комментирует предложения потребителей металлопродукции по борьбе с ростом цен на металл. Копия письма имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность агентству подтвердили в Минпромторге.

Комментируя биржевую торговлю, ведомство завило, что ассортимент продукции черной металлургии сильно различается по номенклатуре, спецификации (химическому составу и соответствующим физическим свойствам) внутри однородных групп товаров, таких как горячекатаный прокат, холоднокатаный прокат, что в свою очередь определяет различную себестоимость металлопродукции и затрудняет ее унификацию для формирования биржевого лота. Осьмаков напомнил, что основные металлургические компании организуют электронные торговые площадки для реализации своей продукции.

По данным министерства, санкции на данный момент затронули около 15% от ежегодного объема экспорта продукции черной металлургии (около 5 млн тонн за исключением сырья, чугуна и стальных полуфабрикатов). Для поддержания загрузки мощностей, уровня занятости, сохранения темпов реализации инвестпрограмм российские металлурги переориентируют поставки на альтернативные экспортные направления, а также работают над увеличением потребления на внутреннем рынке.