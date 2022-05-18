Два села в Курской области подверглись обстрелу, пострадавших нет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле сел в Курской области.

"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет", - написал Старовойт в соцсети в среду.

Ранее в среду Старовойт сообщил, что в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. По его словам, была повреждена вышка сотовой связи, ее уже отремонтировали.

17 мая около пяти утра село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.