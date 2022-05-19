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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Пятно нефтепродуктов длиной в 2 км ликвидируют в бухте Рудной в Приморье

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Утечку нефтепродуктов ликвидируют в Приморском крае - в бухте Рудной в акватории Японского моря было обнаружено пятно длиной в 2 км и шириной в 100 м, сообщил "Интерфаксу" в четверг старший помощник владивостокского природоохранного прокурора Александр Герасимов.

"Загрязнение вызвано разрушением нефтеналивного пирса, который был ориентировочно законсервирован в 2006 году. Пирс считался пустым, но остаточные накопления нефтепродуктов попали в воду. Разрушение пирса произошло в зимний период, а сейчас оттаяли нефтепродукты и попали в водную среду", - сообщил Герасимов.

Загрязнение не продолжается - специалисты отметили, что нефтепродукты больше не попадают в воду.

"Было зафиксировано пятно порядка 2 км в длину и шириной в 100 м. Оно распространяется в сторону моря, и частично его вынесло на берег. Сейчас происходит сбор загрязнения, накануне специалисты Морспасслужбы очистили порядка 500 м", - добавил Герасимов.

Работы были прекращены с наступлением темноты. Установить боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов, не удалось. Очистка акватории бухты Рудной продолжится, в четверг будет повторная попытка установить заграждения.

Александр Герасимов добавил, что сейчас устанавливают собственника нефтеналивного пирса. Природоохранная прокуратура запросила информацию в Росприроднадзоре, Росрыболовстве, Ростехнадзоре. Будет решаться вопрос о привлечении к ответственности лица, допустившего загрязнение.

Александр Герасимов
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