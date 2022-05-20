Боновые заграждения установили на месте загрязнения в бухте Рудной в Приморье

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Боновые заграждения установили на месте загрязнения нефтепродуктами в бухте Рудной в Приморском крае, сообщил "Интерфаксу" директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Работы проводятся, боновые заграждения удалось установить. Накануне на месте разлива был большой накат воды, в работе были затруднения. На берегу проводилась уборка. По итогам работ станет известен объем загрязненного грунта и воды", - сказал Агаревский.

Как сообщалось, в бухте Рудной в акватории Японского моря было обнаружено пятно длиной в 2 км и шириной в 100 м. Еще зимой был разрушен нефтеналивной пирс, законсервированный в 2006 году.

Загрязнение не продолжается - специалисты отметили, что нефтепродукты больше не попадают в воду. Накануне специалисты Морспасслужбы очистили порядка 500 м.

Александр Герасимов добавил, что сейчас устанавливают собственника нефтеналивного пирса. Природоохранная прокуратура запросила информацию в Росприроднадзоре, Росрыболовстве, Ростехнадзоре. Будет решаться вопрос о привлечении к ответственности лица, допустившего загрязнение.