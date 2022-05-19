Долги за коммунальные услуги в РФ в 2021 году составили почти 1,5 трлн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Задолженность организаций и населения РФ за коммунальные услуги в 2021 году составила около 1,5 трлн рублей, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"Отдельно остановлюсь на системной проблеме отрасли – это задолженность потребителей за коммунальные услуги. Долги за ресурсы и услуги ЖКХ со стороны предприятий, организаций и населения за 2021 год составили почти 1,5 триллиона рублей", - сказал Файзуллин на заседании правительства в четверг.

Он добавил, что задолженность организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составила 208,9 млрд рублей. Министр отметил, что вопрос погашения задолженности находится на постоянном контроле федерального и региональных штабов, прорабатываются механизмы и графики ее снижения.

"На текущий момент общий уровень оплаты за потребленные ресурсы составил 93,76%. В текущих условиях для стабилизации платежей в сфере ЖКХ реализуем комплекс антикризисных мер, позволяющих обеспечить работу предприятий коммунального комплекса при одновременной поддержке населения. При расчете пени учитывается ключевая ставка в размере 9,5% – это постановление от 26 марта", - пояснил Файзуллин.

Он подчеркнул, что в 2022-2023 годах не будут применяться тарифные последствия в отношении организаций за неисполнение инвестиционных программ. Также до 30 ноября 2022 года продлен срок корректировки инвестпрограмм, установлен упрощенный порядок их согласования.

Файзуллин отметил, что для поддержки системообразующих организаций ЖКХ определены условия предоставления льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Правительство уже выделило на эти цели почти 3 млрд рублей.

"Необходимо отметить, что в адрес Минстроя поступил ряд обращений от регионов и ресурсоснабжающих организаций по вопросу компенсаций цен на топливо. В настоящее время Минстрой завершает процедуру согласования соответствующего постановления правительства, которым будет установлен порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов", - заключил министр.