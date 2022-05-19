Думе предложили смягчить наказание бизнесу за нарушения, выявленные госконтролем

Этот же законопроект предлагает наказывать за попытки помешать работе региональным бизнес-омбудменам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 127003-8 о смягчении административной ответственности за правонарушения, выявленные в ходе государственного контроля. Чиновники полагают, что его принятие поможет развитию экономики под санкциями.

В проекте содержатся предложения по поправкам в КоАП.

В частности, предусматривается, что если нарушитель сумел предотвратить вредные последствия своего правонарушения или добровольно возместил ущерб, ему назначается административный штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией применяемой нормы.

Также правительство предложило расширить правило о замене административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение на все субъекты административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля.

Штраф за нарушения, выявленные в ходе госконтроля или муниципального контроля, предлагается разрешить выплачивать в половинном размере в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу.

Предусматривается также полугодовая отсрочка исполнения постановления о назначении административного штрафа, административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения из России иностранного гражданина или лица без гражданства.

Законопроект разрешает рассматривать дело об административном правонарушении, возбужденного по результатам госконтроля, должностному лицу, которое проводило проверку и возбудило это дело.

Также предусматривается, что дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля, муниципального контроля, не может быть возбуждено без проведения контрольного мероприятия, проверки и оформления акта по результатам такого мероприятия со взаимодействием с контролируемым лицом.

Ради усиления роли уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах законопроект предлагает установить ответственность за воспрепятствование их законной деятельности, а также закрепить возможность их участия в производстве по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности в качестве защитника.