Более 30 домов повреждены в курских селах за два дня обстрелов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более трех десятков многоквартирных и частных домов Глушковского района Курской области повреждены в результате обстрелов 18 и 19 мая, ведутся восстановительные работы, сообщил в субботу губернатор Роман Старовойт.

"В поселке Теткино повреждены детский сад, 9 многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стекла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, 17 жителей пострадавших домов переехали в пункты временного размещения.

Помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов оказывается региональным комитетом ЖКХ и ТЭК. "Зафиксируем все повреждения после сегодняшнего обстрела и тоже поможем жителям этих домов", - добавил Старовойт.

Глава региона также поручил дополнительно проверить, как организована и функционирует система гражданской обороны в Глушковском районе.

Ранее в субботу Старовойт сообщал, что в Глушковском районе вновь стреляли из минометов и артиллерийских орудий, основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений.

Как сообщалось, 18 мая днем под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Вечером противник обстрелял Тёткино, вновь попало под обстрел село Алексеевка. Пострадавших не было.

Утром 19 мая был обстрелян спиртзавод в селе Тёткино Глушковского района Курской области. Погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Еще один человек был госпитализирован. Вечером того же дня под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка в Глушковском районе.

Ранее власти Курской области также неоднократно сообщали об обстрелах сел в Глушковском районе со стороны Украины.