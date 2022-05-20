Комитет ГД предложил конкурсный отбор внешних управляющих для активов уходящих инокомпаний

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по защите конкуренции предложил на конкурсной основе выбирать внешнюю администрацию для управления российскими организациями, иностранные материнские компании которых сворачивают бизнес в России.

Такое предложение содержится в заключении комитета на законопроект (N104796-8), который в середине апреля внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Он допускает по решению суда введение внешней администрации в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких "недружественных" иностранцев в доверительное управление. Обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации. Функции внешней администрации может выполнять госкорпорация "ВЭБ.РФ" или "иная организация, определенная решением" созданной при Минэкономразвития межведомственной комиссии.

"В целях обеспечения прозрачности, эффективности и защиты конкуренции определение такой организации целесообразно осуществлять конкурентными способами (на основе конкурса). Альтернативным вариантом регулирования может стать закрытый перечень организаций, назначаемых в качестве внешней администрации, например с разграничением по отраслям экономики", - говорится в заключении комитета, опубликованном в базе документов Госдумы.

По мнению членов комитета, целесообразно также с точки зрения эффективности управления организацией предусмотреть возможность участия в качестве внешней администрации российских лиц-акционеров (например, с долей участия от 25%) организации, в отношении которой назначается внешняя администрация.

Ранее схожие предложения по доработке законопроекта озвучивал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Он указывал, что собственники компании лучше всего осведомлены о состоянии дел в компании и могут максимально быстро приступить к операционному управлению.

Также комитет Госдумы настаивает, что в документе должны быть установлены критерии для организаций, которые могут выполнять функции внешних управленцев. Сейчас соответствующих положений в проекте нет.

Заключение комитета созвучно с предложение РСПП - повысить вдвое - с 25% до 50% - уровень владения иностранным лицом в уставном капитале российской организации, который необходим для назначения внешней администрации.

"Установленный уровень иностранного владения в 25% создает риски назначения внешней администрации и применения предусмотренных законопроектом мер (вплоть до замещения активов организации и продажи акций (долей) на торгах) для необоснованно широкого круга российских юридических лиц", - согласны и члены комитета Госдумы по защите конкуренции.

Кроме того, по их мнению, 25-процентный порог не соотносится с другой нормой законопроекта, позволяющей собственникам избежать введения внешней администрации в случае возобновления деятельности компании, либо продажи или передачи в управление своих активов другим лицам. Такое ходатайство в суд, согласно проекту, могут направить лишь собственники, имеющие по отдельности или в совокупности более 50% акций или долей организации, обратил внимание комитет Госдумы.

Первое чтение законопроекта ожидается 24 мая, свидетельствуют документы нижней палаты парламента.