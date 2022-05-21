Жительница Кызыла перевела мошенникам более 14 млн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жительница Кызыла стала жертвой мошенников, которым она перевела 14,3 млн рублей, поверив в обещания о компенсации за ранее приобретенные некачественные товары, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тува.

Предварительно установлено, что в конце сентября 2021 года ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры Измайловского района Москвы. Звонивший сообщил, что ей полагается компенсация за товары ненадлежащего качества, которые она действительно ранее заказывала в одной из компаний. После этого пострадавшей начали поступать звонки с различных номеров от людей, которые представились сотрудниками банка, и под предлогом выпуска, доставки и инкассации карты убеждали ее переводить деньги на указанные ими банковские счета.

Женщина по указанию звонивших переводила деньги, однако, через некоторое время с ней вновь связались неизвестные люди, которые сообщали, что ей необходимо также оплатить оформление документов и многие другие расходы, связанные с осуществлением выплаты, после чего деньги ей якобы вернутся вместе с компенсацией.

63-летняя женщина выполняла все инструкции мошенников и лишь через какое-то время поняла, что ее обманули. Компенсация ей так и не поступила, после чего она обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления, устанавливают лиц, причастных к этому мошенничеству.