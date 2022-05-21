Доход губернатора Самарской области в 2021 году сократился более чем вдвое

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2021 году составили 11 млн 314,9 тыс. рублей, сообщается на сайте областного правительства.

В 2020 году Азаров задекларировал заработок в 23 млн 998 тыс. рублей. Таким образом, доход главы региона сократился в 2,1 раза.

Из декларации следует, что в собственности у главы области по-прежнему находятся квартиры 234 кв. м, 59,2 кв. м (1/3 доли), гараж 31,5 кв. м и хозяйственная кладовая 7,6 кв. м., а также Lada Vesta.

При этом, в собственности появились земельный участок 1 тыс. 423 кв. м. и дом 78 кв. м., но исключены Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus.

Жена губернатора Элина Азарова в 2021 году, напротив, увеличила доход с 2 млн 066 тыс. рублей до 2 млн 872 тыс. рублей (в 2019 году зарегистрирован доход 2 млн 400 тыс. рублей - ИФ).

В собственности у супруги губернатора остаются доля в земельном участке для индивидуального жилищного строительства общей площадью 2213,8 кв. м, квартира 50,3 кв. м и нежилое помещение 76,1 кв. м (2/3 доли).

Вместе с тем, в 2021 году в декларацию Азаровой были внесены данные о новой собственности - Lada Largus и Mercedes-Benz GLS-CLASS.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года вместо ушедшего в отставку Николая Меркушкина. 9 сентября 2018 года он победил на досрочных выборах главы региона, набрав 72,63% голосов.