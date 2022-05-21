Самарский губернатор считает, что перемена руководителя "АвтоВАЗа" улучшит взаимодействие с регионом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Назначение на пост президента "АвтоВАЗа" экс-министра транспорта Максима Соколова позволит добиться хороших результатов на предприятии уже в ближайшем будущем, сообщил "Интерфаксу" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"АвтоВАЗ" - одно из крупнейший предприятий не только нашего региона, но и России. Решения принимали на высшем уровне, и консультации на проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе, в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ, и я приветствую это решение", - сказал губернатор.

Он сообщил, что лично знаком с Соколовым.

"Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень. Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем",- отметил Азаров.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Тольятти Николай Ренц, назначение на должность президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова - важное событие как для завода, так и для Толльятти.

"Очень важно, что назначение нового президента "АвтоВАЗа" состоялось в короткие сроки. Это говорит о том, что руководство страны понимает значимость завода для российской экономики и актуальность появления нового руководителя именно сегодня, когда собственником предприятия вновь стала Российская Федерация", - сказал Ренц.

Как сообщалось, вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".

Причиной перехода стало "решение руководства и совета директоров "АвтоВАЗа. Пост вице-губернатора он официально покинет тоже в понедельник.

Соколов родился в Ленинграде в 1968 году. Окончил экономический факультет ЛГУ в 1991 г., после чего преподавал в университете, а позднее работал в бизнесе.

На должность в администрацию Петербурга пришел в 2004 году, возглавив комитет по инвестициям и стратегическим проектам.

После петербургской администрации Соколов работал главой департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ (2009-2012 гг.), был министром транспорта РФ в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018 гг.)

В конце 2019 года Соколов вернулся в Смольный, заняв кресло вице-губернатора Петербурга, отвечающего за вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Владельцем 100% российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" теперь владеет правительство Москвы.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.