Разработчик ракеты "Сармат" отметил невозможность ее перехвата средствами противника

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" не поддаётся перехвату имеющимися у потенциального противника средствами, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь.

"Её невозможно перехватить. Потому что средства преодоления противоракетные, КСП - комплекс средств преодоления - невероятно сложный, который позволяет преодолеть любую многоэшелонированную противоракетную оборону", - сказал Дегтярь в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Траектории МБР "Сармат" могут проходить и в космическом пространстве, в том числе через Южный полюс, добавил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

"За счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться - от нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий - с точки зрения вывода в космическое пространство", - сказал Каракаев.

Дегтярь также отметил, что это "самая большая боевая ракета в истории человечества, созданная российской кооперацией". Он сообщил, что "диаметр ракеты "Сармат" три метра, длина её с 14-этажный дом, масса ракеты - более 200 тонн".

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах поставки "Сармата" на боевое дежурство в конце осени этого года.