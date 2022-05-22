Разработчик ракеты "Сармат" отметил невозможность ее перехвата средствами противника
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" не поддаётся перехвату имеющимися у потенциального противника средствами, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь.
"Её невозможно перехватить. Потому что средства преодоления противоракетные, КСП - комплекс средств преодоления - невероятно сложный, который позволяет преодолеть любую многоэшелонированную противоракетную оборону", - сказал Дегтярь в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.
Траектории МБР "Сармат" могут проходить и в космическом пространстве, в том числе через Южный полюс, добавил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.
"За счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться - от нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий - с точки зрения вывода в космическое пространство", - сказал Каракаев.
Дегтярь также отметил, что это "самая большая боевая ракета в истории человечества, созданная российской кооперацией". Он сообщил, что "диаметр ракеты "Сармат" три метра, длина её с 14-этажный дом, масса ракеты - более 200 тонн".
Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах поставки "Сармата" на боевое дежурство в конце осени этого года.
МБР РС-28 "Сармат"
Придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.
Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.