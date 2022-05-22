Глава буддистов России выразил возмущение разрушением ступы Боора ламы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев выразил возмущение актом вандализма в отношении одной из местных святынь - ступы в урочище Ак-Кобы Онгудайского района, которая была разрушена неизвестными.

"Крайне возмущен чудовищным и циничным актом вандализма, случившимся в урочище Ак-Кобы Онгудайского района Республики Алтай. Ступа Боора ламы была символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти, отображением дружбы между народами, живущими бок о бок в вашем регионе. Люди, поставившие эту ступу в 1996 году, навсегда останутся в памяти алтайского народа как подлинные патриоты России и своей родины - Республики Алтай", - сказано в обращении Пандито Хамбо Ламы Аюшеева к буддистам Республики Алтай, опубликованном на странице буддийского дацана "Ак-Буркан" в соцсети.

Глава буддистов России также выразил надежду на то, что полиция, куда обратились верующие, приложит все усилия для поиска и привлечения вандалов к ответственности.

На странице дацана "Ак-Буркан" говорится, что жители сел Боочы и Кулады сообщили священнослужителям о том, что субурган в честь Бакшы-Боора, установленный на месте его кремации в 1996 году, разрушен. "Стоит отметить, что он уже подвергался разрушению в 2002 г., сторонниками тоталитарной секты, ныне признанной запрещенной на территории Российской Федерации. Но благородными жителями республики вновь был восстановлен", - отмечается в сообщении.

Субурган был разрушен вандалами 16 мая, в самый важный и благословенный день для буддистов, когда Будда из рода шакья родился, достиг Просветления и ушел в Паринирвану, отмечают буддисты.

В связи с разрушением субургана местные буддисты обратились в полицию Онгудайского райна.

Субурган - это мемориальный памятник Буркан-Бакшы (Будде), представляющий собой форму насыпного кургана, его пятичастная структура символизирует пять великих элементов (снизу вверх): земля, огонь, ветер, вода, пространство.