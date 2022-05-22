Уральские подростки получили черепно-мозговые травмы, скрываясь от полиции на чужой машине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Катавшиеся ночью в Свердловской области на взятой без разрешения у родителей машине подростки врезались на большой скорости в столб при попытке скрыться от полицейских, двое несовершеннолетних пострадали, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"16-летний водитель автомашины ВАЗ-210740 двигался (...) со скоростью около 120 км/час. При проезде перекрестка он не справился с управлением и наехал на железобетонную электроопору. В автомашине кроме водителя находились два несовершеннолетних пассажира - 13-летняя девочка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, и 17-летний подросток, который сидел на заднем сиденье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП пострадали водитель и его пассажирка. Оба были доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, девочка госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что девочка тайком взяла у родителей ключи от их машины, чтобы покататься ночью с друзьями. Ее 16-летний товарищ сель за руль. Компания каталась в Красногорском районе, попала в поле зрения инспекторов ДПС и попыталась от него скрыться.

Также установлено, что подростки ранее неоднократно совершали различные правонарушения, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В частности, 16-летний водитель месяц назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные ранее преступления - кражи и неправомерное завладение автомобилем.

"По факту данного ДТП в отношении водителя оформлены административные проколы за управление транспортным средством без прав, за невыполнение требования инспекторов ДПС об остановке и неприменение ремня безопасности. В дальнейшем он и его отец будут решать вопрос о возмещении материального ущерба собственнику разбитой автомашины", - отмечает областного ГИБДД.

Кроме того, в отношении родителей 13-летней девочки составлены административные материалы о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.