Сахалин освободит "Газпром" от налога на сети, возводимые для газификации

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сахалинская область освободит "Газпром" от налога на имущество с целью ускорения темпов газификации региона, сообщила пресс-служба областной думы.

Областной парламент принял изменения в региональный закон "О налоге на имущество организаций", выполняя поручение президента РФ, прозвучавшее в послании на заседании Совета Федерации: в срок до 2023 года обеспечить газификацию домовладений без привлечения средств населения. С этой целью регионы должны представить налоговые льготы организациям, возводящим объекты газораспределения, поясняет пресс-служба.

На Сахалине оператором газификации является "Газпром", в этой связи правительство региона предложило областной думе освободить газовый концерн от уплаты налогов на имущество.

"Такая льгота будет применена в отношении газопроводов различной степени давления при условии, что это имущество (газопроводы - ИФ) построено за счет внебюджетных средств в рамках программы газификации Сахалинской области в период 2021-2030 годов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы облдумы, ориентировочно на строительство 46,4 км сетей потребуется почти 2 млрд рублей.

Высвобожденные в результате налоговой льготы средства, считают в правительстве региона, ускорят темпы реализации региональной программы газификации.

Замминистра энергетики региона Сергей Хакимов, отвечая на вопросы депутатов, заверил их, что налоговая льгота "никак не отразится на стоимости голубого топлива для жителей" и не принесет потерь для областного бюджета, так как эта льгота относится только к строительству будущих газовых сетей.

"У меня нет никаких сомнений, что до 2025 года программа догазификации на Сахалине и Курилах будет полностью реализована. Это позволит людям экономить на отоплении", - сказал в свою очередь депутатам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, в текущем году газ подведут к более чем 5 тыс. домов в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах.

Как сообщалось ранее, правительство Сахалинской области совместно с "Газпромом" реализует программу газификации на 2021-2025 годы, общий объем инвестиций превысит 30 млрд рублей. Она предусматривает завершение газификации всех районов острова. За 5 лет запланировано построить более 1 тыс. км газопроводов, 8 ГРС, на газ планируется перевести 157 котельных и 26 тыс. домовладений. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация сжиженным природным газом.

Газификация Сахалина осуществляется за счет газа с магистрального газопровода проекта "Сахалин-2", который идет с севера на юг острова – в Корсаковский район, где находится завод СПГ, откуда сжиженный природный газ отгружается на экспорт.