Брата украденной невесты в Ингушетии заподозрили в убийстве жениха-похитителя

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, около полуночи 19 мая в больницу с огнестрельными ранениями головы и туловища было доставлено тело 29-летнего жителя республики, сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе осмотра места происшествия был изъят автомобиль ВАЗ-21114. По горячим следам по подозрению в убийстве задержан местный житель. По ходатайству следствия он взят под стражу.

Установлено, что преступление совершено в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого.

В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.

Глава Ингушетии не поддержал этот законопроект. По его мнению, есть уголовная ответственность за похищение человека и новый закон не нужен. Введение уголовной ответственности для похитителей невест в республике не приведет к конкретным результатам.

В 2019 году депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Ситуацию пришлось урегулировать старейшинам.