Ингушский депутат заявил, что невесту не крал, а женился по исламским традициям

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции "Единая Россия" Магомед Дарсигов отрицает кражу невесты для женитьбы.

"Обряд бракосочетания совершен по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

При этом Дарсигов заявил, что информация, распространяемая в открытых источниках о якобы краже женщины с целью вступления в брак, не соответствует действительности.

Накануне источник сообщал, что ингушский депутат украл женщину для женитьбы. Ситуация была урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье.

Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям. Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха - по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.