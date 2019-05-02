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Ингушский депутат заявил, что невесту не крал, а женился по исламским традициям

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции "Единая Россия" Магомед Дарсигов отрицает кражу невесты для женитьбы.

"Обряд бракосочетания совершен по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

При этом Дарсигов заявил, что информация, распространяемая в открытых источниках о якобы краже женщины с целью вступления в брак, не соответствует действительности.

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Накануне источник сообщал, что ингушский депутат украл женщину для женитьбы. Ситуация была урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье.

Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям. Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха - по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.

В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал этот законопроект.

Как отметил Евкуров, есть уголовная ответственность за похищение человека и новый закон не нужен. По его мнению, введение уголовной ответственности для похитителей невест в республике не приведет к конкретным результатам.

Ингушетия

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