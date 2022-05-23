Профильный комитет Думы одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение санкций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 102053-8 с поправками в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России.

Поправки вносятся в часть 2 статьи 201 УК о "Злоупотреблении полномочий".

За исполнение санкций предлагается лишать свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, или штрафовать на сумму до 1 млн рублей или до пятилетнего дохода осужденного, либо приговаривать к принудительным работам на срок до пяти лет.

Как объяснял один из авторов документа, председатель профильного комитета по госстроительству Павел Крашенинников, эти поправки нужны, чтобы не допустить ухудшения положения в экономике страны.

По его словам, ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под санкциями, из-за того, что "боятся" также оказаться под санкциями.

"Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, "сталкивание лбами" отечественных кампаний друг с другом", - отметил глава комитета.

"Введение и соблюдение санкций иностранными государствами или союзами иностранных государств - это ответственность этих государств и союзов, а также их должностных лиц, - продолжил он. - Однако если кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность".

Правительство в отзыве на законопроект указало, что считает десятилетний срок лишения свободы за исполнение санкций избыточным наказанием, и не согласно с тем, что исполнение санкций следует трактовать как злоупотребление полномочиями.