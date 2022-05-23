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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

В Думе обещали учесть мнение бизнеса при введении наказания за исполнение санкций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме не будут спешить с принятием законопроекта об уголовной ответственности за исполнение в России антироссийских санкций, его могут переработать ко второму чтению, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

"Ко второму чтению вернемся к рассмотрению, в том числе, и вопросов санкций за предполагаемые преступления, - сказала она. - Мы спешить не будем, предстоит большая работа".

"Мы внимательно изучили официальный отзыв правительства, мы в курсе всех волнений нашего бизнес-сообщества", - добавила депутат.

Комитет по госстроительству ранее 23 мая рекомендовал депутатам принять этот законопроект в первом чтении.

В РСПП ранее заявили, что принятие такого закона может лишить Россию и ее граждан необходимых товаров и услуг. Правительство в своем отзыве назвало избыточным наказание в десять лет лишения свободы. Также правительство не согласно, что исполнение санкций следует трактовать как злоупотребление полномочиями. Кроме того, чиновники считают, что законопроект должен защищать не интересы бизнеса, как в действующей редакции, а интересы россиян и государства.

Законопроект № 102053-8 в начале апреля внесли в палату несколько депутатов и сенаторов. Он содержит поправки в часть 2 статьи 201 УК о "Злоупотреблении полномочий" и предусматривает до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы за исполнение антироссийских санкций на территории России.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, заявил, что эти поправки помешают Западу достичь цели санкций - дестабилизации российской экономики и сталкивания "лбами" российских предпринимателей.

Госдума Павел Крашенинников Правительство РСПП Ирина Панькина
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