В новых правилах русской орфографии предложили писать слово "Бог" с большой буквы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Новыми правилами русской орфографии слово "Бог" предлагается писать с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Новый же проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы (писать) имена апостолов, пророков, святых", - сказал Кравцов в понедельник, выступая на XXX Международных образовательных чтениях в Кремле.

Кравцов отметил, что действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.

Между тем постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и согласованы основные правила русской орфографии.

В настоящий момент проект правил проходит процесс общественного обсуждения.