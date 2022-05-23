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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

В Москве заявили о праве США отправить в Киев морпехов для охраны своей дипмиссии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США имеют право по согласованию с Киевом отправить на Украину морпехов для обеспечения безопасности своего посольства, однако их действия не должны выходить за рамки мандата по охране дипмиссии, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Каждая страна имеет право обеспечивать безопасность своего посольства теми силами, которые согласованы с Киевом. Если же это будет выходить за рамки этого мандата, это будет вызывать вопросы", - сказал Руденко журналистам.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников и дипломатов писал, что Пентагон и Госдеп США обсуждают отправку в Киев американского спецназа для охраны посольства. По данным издания, речь идет о переброске десятков американских солдат, которые могли бы обеспечить безопасность дипмиссии.

Кроме того, как писало издание, ряд американских чиновников выступают за возвращение на Украину спецназа и специалистов, выполнявших функции советников.

Американское посольство в Киеве возобновило работу в минувшую среду, 18 мая.

США Украина МИД РФ Андрей Руденко
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