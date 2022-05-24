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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Медведев требует облегчить формальные процедуры для беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все процедуры, связанные с обеспечением нормальных условий жизни для вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины, должны работать без бюрократических проволочек.

"С начала февраля в экстренном порядке оттуда в Россию прибыло около 1 млн 300 тыс. человек, но это по состоянию на 16 мая, сейчас цифра несколько больше. Среди них - 220 тыс. детей", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Многие, добавил он, остались без средств, и сейчас стоит задача обеспечить им нормальную жизнь в России, сделать понятными все процедуры. В том числе речь идет о постановке на миграционный учет, предоставлении временного убежища, выдаче разрешений на работу, оформлении гражданства России или вида на жительство.

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"Это тот случай, когда все должно работать как часы, без всяких бюрократических заморочек и задержек. Люди, которые к нам приезжают в такой экстренной ситуации, им нужен понятный алгоритм, шаг за шагом, причем с момента пересечения границы", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Он отметил, что все соответствующие службы должны понимать, что "переселенцы с Донбасса - это действительно особый случай, здесь привычных стандартов недостаточно". "Нужен индивидуальный подход с учетом личной истории человека. Обстоятельства у всех разные, подчас крайне тяжелые, и помощь, конечно, требуется всем и как можно быстрее", - сказал Медведев.

Он затронул также проблему обмена валюты для беженцев. "В пунктах пропуска через границу у России с республиками Донбасса и Украины, в местах временного размещения нужно разместить мобильные пункты обмена валюты. На их отсутствие жалуются многие беженцы", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Украина Донбасс
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