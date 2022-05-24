Медведев требует облегчить формальные процедуры для беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все процедуры, связанные с обеспечением нормальных условий жизни для вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины, должны работать без бюрократических проволочек.

"С начала февраля в экстренном порядке оттуда в Россию прибыло около 1 млн 300 тыс. человек, но это по состоянию на 16 мая, сейчас цифра несколько больше. Среди них - 220 тыс. детей", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Многие, добавил он, остались без средств, и сейчас стоит задача обеспечить им нормальную жизнь в России, сделать понятными все процедуры. В том числе речь идет о постановке на миграционный учет, предоставлении временного убежища, выдаче разрешений на работу, оформлении гражданства России или вида на жительство.

"Это тот случай, когда все должно работать как часы, без всяких бюрократических заморочек и задержек. Люди, которые к нам приезжают в такой экстренной ситуации, им нужен понятный алгоритм, шаг за шагом, причем с момента пересечения границы", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Он отметил, что все соответствующие службы должны понимать, что "переселенцы с Донбасса - это действительно особый случай, здесь привычных стандартов недостаточно". "Нужен индивидуальный подход с учетом личной истории человека. Обстоятельства у всех разные, подчас крайне тяжелые, и помощь, конечно, требуется всем и как можно быстрее", - сказал Медведев.

Он затронул также проблему обмена валюты для беженцев. "В пунктах пропуска через границу у России с республиками Донбасса и Украины, в местах временного размещения нужно разместить мобильные пункты обмена валюты. На их отсутствие жалуются многие беженцы", - сказал Медведев.