Более 18 тыс. граждан Украины и ЛДНР получили временное убежище в РФ с февраля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Временное убежище на территории России с февраля текущего года получили более 18 тыс. граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в пресс-центре МВД России.

"С 18 февраля по 29 апреля 2022 года из числа прибывших на территорию Российской Федерации граждан Украины, ДНР и ЛНР с ходатайствами о признании беженцем/заявлениями о предоставлении временного убежища обратилось 22 тыс. человек. Временное убежище предоставлено свыше 18 тыс. человек", - сказали "Интерфаксу" в МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за сложившейся обстановки в регионе. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Как сообщил Путин в конце апреля, из Украины и республик Донбасса в Россию прибыли уже около 1 млн беженцев, в том числе более 100 тыс. детей.