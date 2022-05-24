Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров VK избран пресс-секретарь председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров интернет-компании с декабря 2021 года.
Кроме того, в совет директоров VK избрана исполнительный вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина, говорится в пресс-релизе компании.
В Газпромбанке Зыбина отвечает за управление цифровыми активами.
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