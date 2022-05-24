В СПЧ заверили, что художница Скочиленко получает в СИЗО безглютеновое питание

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Петербургская художница Александра Скочиленко, которую арестовали за размещение в магазинах ценников с антивоенными надписями, получает в СИЗО необходимое ей безглютеновое питание, сообщила пресс-служба Совета по правам человека со ссылкой на информацию ФСИН.

Скочиленко вменяют распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что у нее целиакия, так что она должна соблюдать безглютеновую диету.

"Оформлено медицинское заключение о приеме в СИЗО-5 для Скочиленко А.Ю. посылок и передач с разрешенными продуктами питания, без ограничений, которые были ей переданы 26-27 апреля и 8 мая. Таким образом, Скочиленко А.Ю. имеет возможность соблюдать соответствующую диету в условиях СИЗО-5", - ответили в ФСИН на запрос председателя СПЧ Валерия Фадеева. Ответ процитировала пресс-служба СПЧ.

28 апреля арестованную осмотрел терапевт, добавили во ФСИН.

"Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб не предъявляла, ей даны рекомендации по безглютеновой диете", - добавили в пресс-службе.

Василеостровский суд арестовал Скочиленко 13 апреля. Ей вменяют п."д" ч.2 ст.207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). По версии следствия, она в марте в супермаркете на Васильевском острове заменила ценники листовками с ложной информацией об армии.

Вину Скочиленко не признала.

25 апреля адвокат Скочиленко Яна Неповинная, навестив подзащитную в СИЗО, сообщила, что у нее целиакия, ей нужна диета и она находится в тяжелом физическом и психоэмоциональном состоянии. В ГУФСИН заверили, что безглютеновые продукты арестованным передавать можно.

17 мая Санкт-Петербургский городской суд отказался изменить художнице меру пресечения.