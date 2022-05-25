"Известия" узнали о планах ввести новый сбор на авиаперелеты по России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России могут ввести дополнительный сбор с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Как пишут "Известия", Минтранс обсуждает инициативу с представителями отрасли. Издание ссылается на три источника, письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс и материалы министерства.

Собранные деньги планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

Собеседники издания в авиаотрасли рассказали, что размер сбора пока не установили, но обсуждается сумма от 70 до 250 руб. с одного перелета. Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов: произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки. Однако эксперты опасаются, что механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.

Сейчас в цену билета входят аэропортовый, топливный, сервисный сборы, плата за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление навигационных услуг и т. д.