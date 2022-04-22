Песков прокомментировал заявление Японии о "незаконной оккупации Южных Курил"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Япония стала недружественной страной для РФ, в этих условиях говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал позицию Японии по принадлежности Южных Курил, которые Токио называет "северными территориями".

"Все четыре острова являются неотъемлемой территорией РФ", - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии - так называемой "Синей книге" - назвал южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией. Как пишут издания, документ содержит тезис о том, что это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией".