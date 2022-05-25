Яшин оштрафован на 30 тыс. рублей по второму делу о дискредитации армии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы в среду назначил еще один административный штраф в размере 30 тыс. рублей муниципальному депутату Красносельского округа столицы, оппозиционеру Илье Яшину по второму из трех дел о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"По второму делу суд также оштрафовал меня на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии", проигнорировав все доводы и отклонив все ходатайства", - написал Яшин в своем телеграм-канале.

Ранее в среду депутату уже был назначен штраф в 30 тыс. рублей по аналогичной статье. Яшин сообщил, что суд принял решение в его отсутствие. "Пока охрана досматривала меня на первом этаже, судья за пять минут рассмотрел первое из трех моих дел и вынес мне штраф 30 тысяч рублей", - написал Яшин в телеграм-канале.

11 мая Яшин сообщил, что полиция составила в отношении него 4 протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). По трем из эпизодов заседание суда было назначено на 25 мая.

Закон о введении данной статьи в Кодекс об административных правонарушениях был подписан президентом РФ 4 марта.

При этом за повторное совершение правонарушения по данной статье в отношении гражданина может быть возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, предусматривающей штраф от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.