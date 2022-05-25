Дума предложила создать госрезерв топлива для теплоснабжающих компаний

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы РФ по энергетике предлагает создать госрезерв топлива для помощи теплоснабжающим компаниям, а также предоставлять господдержку на фоне высоких цен на мазут.

Соответствующие рекомендации комитет опубликовал на своем сайте по итогам "круглого стола" на тему "Меры законодательного регулирования для обеспечения устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в условиях экономических санкций", заседание которого прошло в апреле.

По мнению комитета, удорожание топочного мазута является проблемой, требующей оперативного решения. Комитет приводит данные ГЭХа, согласно которым "динамика цены закупки мазута (руб. за тонну натурального топлива (т.н.т.)) без НДС, с учетом ж/д тарифа демонстрирует постоянный рост: так, цена закупки топочного мазута в марте 2022 года составляла 31 998 руб./т.н.т., в сравнении с ценой в январе 2020 года (8 378 руб./т.н.т.) увеличилась на 23 620 руб./т.н.т. или в 3,8 раза".

Комитет поясняет, что доходы "тепловиков" зависят от тарифов, при этом топливные расходы непрогнозируемы и составляют более 70% от операционных затрат. Возмещение расходов на топливо через тариф "возможно не ранее 2023 года, а в связи с ограничением индексом платы граждан – и не за один год". Как отмечает комитет, таким образом, дефицит компании покрывают при помощи заемных средств. "С учетом доли топлива в тарифе, а также процентных ставок по привлекаемым кредитам кредитный портфель в рассматриваемых условиях может составить 85% от годовых затрат на топливо", - говорится в тексте рекомендаций.

Рост тарифов не поможет компаниям компенсировать затраты на топливо, и единственным способом является "предоставление государственной поддержки из средств федерального бюджета", считает комитет, поясняя, что региональные бюджеты такую поддержку оказать не смогут.

Избыток нефтепродуктов у нефтяников

В Госдуме также напомнили о проблеме с избытком мазута в хранилищах на фоне сложностей с отгрузкой, этот избыток можно направить ТЭЦ, считают там.

"Для решения вышеобозначенной проблемы считаем целесообразным рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона "О резерве топлива для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения", предусматривающего создание государственного резерва топлива и его отпуск для обеспечения теплоснабжающих организаций в целях стабилизации их деятельности, предоставление государственной поддержки ресурсоснабжающим организациям, основным видом топлива которых являются ресурсы, не подлежащие регулированию, обеспечение непрерывной поставки сырья теплоснабжающим предприятиям Российской Федерации", - заключается в рекомендациях.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова к вице-премьеру Александру Новаку, из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах". По мнению "ЛУКОЙЛа", заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива. Во избежание этого глава "ЛУКОЙЛа" предлагал временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ.

Энергетики были готовы поддержать нефтяников с решением проблемы затоваренности мазутом, но им нужна поддержка с точки зрения выбросов, говорил директор объединяющей генераторов ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин. "Если мы таким образом протягиваем руку помощи нефтяникам, нужно нам ввести временный мораторий на штрафы за превышение выбросов", - пояснял он.