Адвокат из Крыма оштрафован за дискредитацию ВС РФ из-за чужого поста в его соцсети

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в четверг постановил оштрафовать адвоката Эдема Семедляева за дискредитацию российской армии из-за поста другого человека на странице юриста в соцсети, сообщила "Интерфаксу" его коллега - адвокат Лиля Гемеджи.

По ее словам, живущий за границей знакомый Семедляева разметил на его странице пост относительно событий на Украине.

"Правоохранители считают, что в этом есть вина и самого Эдема Семедляева. Статья 20.3.3 КоАП РФ. Усматривается дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, назначен штраф 75 тысяч рублей", - сказала Гемеджи.

Семедляев является защитником фигурантов многих дел террористической направленности.