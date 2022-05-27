Пятый детеныш родился у пары альпак в свердловском монастыре в Верхотурье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Альпака родилась в хозяйстве Свято-Покровского женского монастыря в Верхотурье (Свердловская область), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Вчера семейство альпака, проживающее в хозяйстве Свято-Покровского женского монастыря, пополнилось еще одним малышом. Теперь монастырское поголовье альпака составляет девять голов", - говорится в сообщении.

Родившемуся животному дали имя Майя.

В епархии сообщили, что пару альпак сестрам Верхотурского женского монастыря подарили несколько лет назад.

"Монахини переживали, приживутся ли эти южноамериканские животные на северном Урале. Благодаря тщательному уходу и заботам сестер альпаки прижились здесь. Более того, стали размножаться. Нынешний новорожденный питомец - уже пятый по счету", - говорится в сообщении.

Сестры научились прясть шерсть альпак и начали вязать теплые вещи из нее. Первая пара носков из ценной шерсти уже готова.

"Возможно, в скором времени сестры порадуют паломников и гостей обители вязанными вещами из уникальной шерсти", - сообщили в епархии.

Кроме того, интерес к животным проявляет монастырская кошка Кнопа - она заботится и обнимает Майю. "Она (Кнопа - ИФ) все время ходит к альпака, как на работу", - сказали монахини Свято-Покровского монастыря.