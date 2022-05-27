Обвиненный в коррупции экс-глава волгоградского Росимущества отделался штрафом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда признал бывшего руководителя территориального управления Росимущества виновным в посредничестве во взяточничестве при покупке автомобиля с торгов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Суд приговорил бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Волгоградской области к наказанию в виде штрафа в размере 1 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторона обвинения просила суд приговорить чиновника к 7 годам лишения свободы. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

Бывшему чиновнику также запрещается занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Помимо посредничества во взяточничестве суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.

В январе 2021 года пресс-служба следственного управления по Волгоградской области сообщала, что руководитель УФССП по Волгоградской области, а также глава территориального управления Росимущества стали фигурантами уголовных дел. В зависимости от роли каждого им инкриминировали получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а также посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, главный судебный пристав региона узнал, что на торги выставлена в рамках исполнительного производства элитная иномарка. Руководитель ведомства решил ее приобрести для себя, но через подставное лицо. При этом в случае победы фигурант дела должен был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля.

Однако мужчина решил сэкономить деньги и потребовал, чтобы сумму в 160 тыс. рублей оплатил за него директор организации, которая в рамках госконтракта занималась организацией торгов. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества. Взамен коммерсанту главы ведомств пообещали поддержку, в том числе ограничить получение штрафов.

Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД.

По данным из открытых источников, бывшим руководителем УФССП по Волгоградской области является Владимир Евстигнеев. Он возглавлял ведомство с 2018 по 2020 годы. Руководителем территориального управления Росимущества по Волгоградской области с октября 2019 года по 2020 год был Юрий Ефимов.

Уголовное дело в отношении бывшего главного судебного пристава Волгоградской области находится на стадии судебного рассмотрения.