Путин отметил слаженные действия Погранслужбы ФСБ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил четкие действия Пограничной службы ФСБ России по пресечению попыток проведения диверсий на участках государственной границы в районах проведения специальной военной операции.

"Особо отмечу чёткие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, - речь прежде всего идёт об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, - а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок", - подчеркнул Путин, поздравляя военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником - Днём пограничника.

Путин также отметил, что стоящие перед Пограничной службой ФСБ России задачи "особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей".