Красный код авиаопасности установили для извергающегося вулкана Безымянный
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный в субботу вечером (по местному времени) выбросил пепел на высоту 15 км над уровнем моря, ему присвоен высший - красный - цветовой код опасности для авиации, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Сильное эксплозивное извержение вулкана продолжается. Взрывы подняли пепел на высоту до 15 км, пепловый шлейф простирается к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
В субботу вулкану оранжевый цветовой код опасности для авиации сменили на высший - красный.
По данным Геофизической службы Камчатки, в субботу на Безымянном произошло семь пепловых выбросов на высоту от 4,5 км до 15 км.
Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что пепловый шлейф тянется в сторону Камчатского залива, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.
Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 м.
Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.
Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.