Привлекаемые к субсидиарной ответственности смогут оспаривать требования к банкроту

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Привлекаемые к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота смогут оспаривать требования кредиторов и участвовать при рассмотрении иных вопросов, которые могут привести к уменьшению конкурсной массы, следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта.

Документ (N132289-8) опубликован в базе документов Госдумы. Правительство предлагает внести изменения в закон о несостоятельности.

"(Привлекаемый к субсидиарной ответственности - ИФ) вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, помимо вопроса о привлечении его к ответственности, (...) если их решение может повлиять на привлечение данного лица к ответственности, а также на размер такой ответственности, в том числе обжаловать ранее принятые по данным вопросам судебные акты", - говорится в законопроекте.

Для этого человеку придется подать ходатайство в арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности. В таком случае суд может восстановить срок на обжалование принятых ранее судебных актов, которые могут повлиять на размер ответственности привлекаемого к ответственности лица. Однако суд откажет в этом, если человек до подачи заявления о привлечении его к ответственности уже участвовал в деле о банкротстве, например в качестве руководителя или совладельца компании, либо имел эту возможность.

Ранее судебная практика исходила из того, что упомянутые лица могут в судах лишь оспаривать привлечение себя к субсидиарной ответственности. Однако в ноябре 2021 года Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными статью 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статью 34 закона "О несостоятельности (банкротстве)" в той мере, в какой они не позволяют таким лицам обжаловать судебный акт о включении требований кредиторов в реестр к банкроту.

Тогда КС РФ указал, что отсутствие в указанных случаях возможности обжаловать судебный акт ухудшает процессуальные возможности защиты прав контролировавших должника лиц. По его мнению, такой подход повышает риски принятия произвольного решения в части определения размера требований кредиторов, поскольку остаются без внимания суда доводы лица, привлеченного к субсидиарной ответственности.