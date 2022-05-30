В России создан аналог Greenpeace

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый национальный экологический фонд создан в России, сообщили журналистам в пресс-службе главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

"Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" объединит всех неравнодушных к природе - от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кобылкин отметил, что "это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны".

"Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический фонд. Уверена, что "Компас" объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности", - приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Основные направления деятельности фонда - построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

В пресс-службе главы комитета Госдумы добавили, что в ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета фонда. В настоящее время в него планируют войти Кобылкин, Радионова, а также представители искусства и науки.