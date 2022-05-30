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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки снизилось до минимумов за два года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 801 новый случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 387. Количество заболевших за сутки в РФ после небольшого роста вновь опустилось до минимальных значений середины апреля 2020 года.

Количество госпитализаций за сутки составило 891 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 25 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 74 человека, накануне штаб сообщал о 85 умерших.

Выздоровели за сутки 4 019 человек, или на 8,9% меньше в сравнении с 29 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 327 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 029 умерших и 17 733 870 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 30 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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