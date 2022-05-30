В ХМАО двое рабочих погибли в водопроводном колодце

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе началась доследственная проверка по факту гибели двух рабочих в водопроводном колодце в поселке Выкатной, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, мужчины 1985 и 1986 годов рождения погибли днем 27 мая, когда в колодце делали ремонт. В СК предположили, что они отравились метаном. Точную причину их смерти установит экспертиза.

Следователи проверят, что сделал их работодатель, чтобы обеспечить им безопасные условия для работы.